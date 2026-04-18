В аэропортах Калуги и Краснодара сняли ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и отправление воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и Краснодара, сообщает Росавиация.
Аэропорты Грабцево в Калуге и Пашковский в Краснодаре возобновили обслуживание рейсов.
В агентстве пояснили, что ограничительные меры, действовавшие ранее, были необходимы для защиты пассажиров и экипажей.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов начали действовать в аэропортах Пензы, Самары и Ульяновска.