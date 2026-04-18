Заводы ВСУ в ЕС попали в черный список целей: главная новость СВО 18 апреля

Адреса филиалов украинских и совместных предприятий в Европе, где выпускают дроны для Киева, опубликовало Минобороны. По данным ведомства, 11 заводов находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Кроме того, на 10 предприятиях в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции производят комплектующие для дронов.
Комментируя главную новость СВО от 18 апреля, депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил aif.ru, что все указанные в списках адреса являются целями для ударов, которые могут быть нанесены в любой момент.
«По указанным целям удар может быть нанесён в любой момент. Решение принимает военно-политическое руководство страны, когда сочтёт нужным, когда в этом будет военная необходимость. Удар будет нанесен наиболее эффективным на момент принятия решения оружием», — объяснил он.
Колесник обратил внимание на то, что страны ЕС, которые начали производить дроны для ВСУ, таким решением сами себя подставили.
«Если они сами себя сделали тылом Вооружённых сил Украины, где готовятся боеприпасы для применения ВСУ по нашим войскам, тогда что они хотят? Они сами это все придумали. Видимо, кому-то жить надоело. Европейцам стоит задуматься, стоит какие-то, наверное, решения принимать. Они думают, что, может быть, не будет такого решения принято, они все надеются, что они в садовом, в своём цветущем саду за дерево спрячутся, но от термобарических боеприпасов за деревом не спрячешься. Им надо ждать не самого благоприятного для Европы сценария», — отметил собеседник издания.
В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что места производства БПЛА для Украины в Европе, данные о которых обнародованы Минобороны России, можно считать реестром потенциальных законных целей ВС РФ.