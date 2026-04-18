Россиянам объяснили, о чём может говорить ощущение кома в горле

Ощущение кома в горле — одна из распространённых жалоб, с которой пациенты обращаются к врачу. Чаще всего речь идёт о функциональном расстройстве, связанном с повышенной тревожностью. Такое состояние называют «глобусом» — ощущением инородного тела в горле при отсутствии объективных причин.
Как отметил в беседе с RT терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия, подобные ощущения нередко усиливаются на фоне стресса, эмоционального напряжения или переутомления и могут уменьшаться в спокойной обстановке.
«Однако важно исключить органические причины. Одной из них является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и раздражает слизистую. Это может сопровождаться изжогой, кислым привкусом во рту, жжением за грудиной и усиливаться после еды или в положении лёжа», — предупредил он.
Также причиной могут быть заболевания щитовидной железы, сопровождающиеся увеличением органа и ощущением давления в области шеи, рассказал врач.
«В таких случаях пациенты могут дополнительно отмечать изменения веса, повышенную утомляемость, учащённое сердцебиение или, наоборот, замедление обменных процессов. Нередко ощущение кома связано с мышечным напряжением. Длительное пребывание в статичной позе, например за компьютером, может приводить к спазму мышц шеи и гортани. В таких ситуациях симптом может усиливаться к концу дня и сочетаться с болями в шейном отделе позвоночника или головными болями напряжения», — подчеркнул Каландия.
В некоторых случаях симптом может сопровождаться сухостью во рту, першением, трудностями при глотании или ощущением царапанья в горле, что требует дополнительной диагностики, посоветовал специалист.
«Также важно исключить воспалительные заболевания ЛОР-органов и редкие, но более серьёзные патологии, такие как новообразованиями в области глотки, гортани или пищевода. Как правило, в таких ситуациях ком сопровождается дополнительными симптомами — затруднением при глотании, болью, изменением голоса или снижением массы тела. Поэтому важно не игнорировать длительно сохраняющийся дискомфорт и своевременно проходить обследование», — заключил терапевт.
