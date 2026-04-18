Дмитриев: США сняли санкции с нефти РФ вопреки политическому сопротивлению

Снятие санкций США с российской нефти продлено, несмотря на политическое давление. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
Минфин США ранее возобновил действие лицензии, позволяющей проводить операции с нефтью из России. Речь идет о сырье, загруженном на суда до 17 апреля. Срок действия лицензии установлен до 16 мая.
«Таким образом, несмотря на активное политическое сопротивление, было продлено снятие санкций с российской нефти», — написал политик.
Дмитриев добавил, что между Москвой и Вашингтоном продолжается взаимодействие по вопросам экономики и энергетики.
Как сообщал KP.RU, США продлили действие лицензии, разрешающей операции с зарубежными автозаправочными станциями «Лукойл». Новые условия будут действовать до 29 октября 2026 года. Разрешения касаются транзакций связанных с розничными АЗС «Лукойл» за пределами России.