Трамп заявил о скорой публикации «интересных документов» об НЛО

Ранее Life.ru писал, что в США с 2023 года при невыясненных обстоятельствах погибли или пропали без вести не менее восьми учёных, связанных с космосом и ядерной физикой. Особо выделяется случай бывшего генерал-майора ВВС США Уильяма Маккасланда, который исчез 27 февраля 2026 года. Офицер ранее руководил исследовательской лабораторией ВВС и был связан с Лос-Аламосом. Он имел доступ к секретной информации, в том числе к материалам о неопознанных летающих объектах.