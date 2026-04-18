В МИД оценили реакцию Запада на День памяти жертв геноцида народа СССР

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что реакция Запада на День памяти жертв геноцида советского народа — варварская.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России — 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
«Мы сразу почувствовали варварскую реакцию и постыдное недовольство из-за границы», — сказала она.
По словам Захаровой, Россию с новой силой стали обвинять в фальсификации и переписывании истории. «Нас — потерявших во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины — мирных жителей», — подчеркнула Захарова.
«Кто-то (напрасно) почувствовал опасность для концепции Холокоста. Будто Россия отрицает целенаправленное уничтожение нацистами евреев и специально выбрала день начала восстания в Варшавском гетто для новой памятной даты», — добавила она.