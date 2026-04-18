Мирошник назвал Беларусь ключевым звеном в обмене пленными между РФ и Украиной

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что прямые переговоры с Украиной без посредников сейчас бесперспективны, так как Москва не видит оснований для серьёзного изменения позиции Киева. Он напомнил, что Россия полгода назад передала Украине проект меморандума в стамбульском формате, но ответа до сих пор не получила. По его словам, без посредничества диалог пока невозможен.