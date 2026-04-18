Мирошник назвал Беларусь ключевым звеном в обмене пленными между РФ и Украиной

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Белоруссия играет крайне важную роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной. По его словам, ключевое значение имеют белорусская граница и обеспечение безопасности во время таких процедур, а также предоставление экстренной медицинской помощи. Об этом пишет газета «Известия».

Источник: Life.ru

«Когда мы обмениваем наших военных, они приходят в том состоянии, когда им требуется экстренное лечение. И, соответственно, организационная поддержка — это и транспорт, и логистика, и переход границы», — отметил дипломат.

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что прямые переговоры с Украиной без посредников сейчас бесперспективны, так как Москва не видит оснований для серьёзного изменения позиции Киева. Он напомнил, что Россия полгода назад передала Украине проект меморандума в стамбульском формате, но ответа до сих пор не получила. По его словам, без посредничества диалог пока невозможен.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше