Захарова назвала варварской реакцию Запада на День памяти жертв геноцида

Реакция западных стран на учреждение Дня памяти жертв геноцида советского народа является варварской, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом дипломат рассказала в интервью журналистам РИА Новости.
Речь идёт о новой памятной дате — 19 апреля, указ об установлении которой ранее подписал президент России Владимир Путин.
Захарова пояснила, что на фоне этого решения Москву начали с новой силой обвинять в фальсификации истории.
«Нас — потерявших во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины — мирных жителей», — подчеркнула дипломат.
9 апреля Путин подписал закон о наказании за отрицание и одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.