Операторы БПЛА воздушным тараном уничтожили несколько дронов ВСУ

Военные группировки север поразили беспилотники «Мара», «Лелека» и «Домаха».

18 апреля 2026, 05:30.

Операторы БПЛА ВС РФ воздушным тараном уничтожили «Мару», «Лелеку» и «Домаху» ВСУ.

БЕЗОПАСНОСТЬ: СЕВЕР-ВСУ-БПЛА-УНИЧТОЖЕНИЕ.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Расчеты боевых дронов группировки войск «Север» воздушным тараном уничтожили несколько беспилотников ВСУ — «Мара», «Лелека» и «Домаха» в Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Сумской области своевременно обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа противника — “Мара”, “Лелека” и “Домаха”. Данные БПЛА использовались украинскими формированиями для ведения разведки, корректировки огня и наведения ударных средств», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что в боевой работе задействованы средства связи отечественного производства, которые позволяют установить управление и коммуникацию расчетов и командования на должном уровне.

