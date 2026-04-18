Россиянам раскрыли, как правильно разместить мангал на участке и избежать штрафа

«На участке мангал размещают не ближе пяти метров от дома, бани, сарая и других построек, так как искры могут попасть на стены, кровлю или проёмы зданий. Площадку вокруг мангала нужно обязательно очистить минимум на два метра от сухой травы, листвы и мусора. Запрещено размещать мангал рядом с газовыми коммуникациями и оборудованием, а также ставить его на сухую траву или торфяную почву, потому что в таких условиях огонь уходит вглубь грунта или быстро распространяется по поверхности земли и его сложно остановить», — объяснила специалист.