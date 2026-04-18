Россиянам раскрыли, как правильно разместить мангал на участке и избежать штрафа

Жарить шашлыки на даче закон не запрещает. Но при этом нужно соблюдать требования противопожарного режима, закреплённые в постановлении правительства России № 1479. Правила распространяются не только на сам участок, но и на прилегающие территории.
Об этом сообщила в беседе с RT адвокат, руководитель дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
«Готовить пищу на огне допускается на собственном участке или на специально оборудованных площадках в пределах садовых товариществ, у водоёмов, в лесополосе и зонах отдыха. Рядом обязательно должны быть средства для тушения — вода, песок или огнетушитель. На любых других территориях — в проходах между участками, на берегу без оборудованного места или вблизи леса — разводить огонь нельзя», — предупредила она.
По словам эксперта, можно использовать мангал, жаровню, печь или другую конструкцию, которая удерживает пламя в пределах одной зоны и не даёт ему распространяться.
«На участке мангал размещают не ближе пяти метров от дома, бани, сарая и других построек, так как искры могут попасть на стены, кровлю или проёмы зданий. Площадку вокруг мангала нужно обязательно очистить минимум на два метра от сухой травы, листвы и мусора. Запрещено размещать мангал рядом с газовыми коммуникациями и оборудованием, а также ставить его на сухую траву или торфяную почву, потому что в таких условиях огонь уходит вглубь грунта или быстро распространяется по поверхности земли и его сложно остановить», — объяснила специалист.
Отмечается, что при использовании открытого костра требования ужесточаются.
«Его разводят не ближе 15 м от любых построек, при этом территорию вокруг очищают в радиусе не менее 10 м от сухостоя, листвы и других горючих материалов, а очаг формируют, например, в виде ямы глубиной около 30 см и диаметром до одного метра. Дополнительно учитывают расстояние до деревьев: до лиственных — не менее 30 м, до хвойных — до 100 м», — напомнила адвокат.
За пределами участка действуют более строгие ограничения, предупредила собеседница RT.
«В лесу разводить огонь можно только на специально оборудованных площадках — это места с очищенной землёй и минерализованной полосой, которая не даёт пламени распространяться. Просто поставить мангал или разжечь костёр на берегу реки, в лесополосе или на открытой земле нельзя, даже если рядом нет построек. В пожароопасный сезон ограничения усиливаются: из-за высокой скорости распространения огня при сухой погоде и ветре полностью запрещено разведение огня, включая приготовление пищи на мангале, гриле или барбекю», — рассказала юрист.
За нарушения предусмотрены штрафы по статье 20.4 КоАП России, предупредила специалист.
«Для граждан сумма составляет от 5 до 15 тыс. рублей, а при действии особого противопожарного режима — от 10 до 20 тыс. рублей. Если из-за огня возник пожар и было повреждено чужое имущество — например, загорелся соседский забор, хозяйственная постройка или дом, — придётся не только заплатить штраф, но и компенсировать причинённый ущерб. При крупных последствиях может применяться ст. 168 УК России — в этом случае возможны штраф до 120 тыс. рублей, обязательные работы или ограничение свободы», — заключила эксперт.
