ВСУ, отступая из Владимировки, минометным огнем убили двух женщин

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости. Украинские военные, отступая из поселка Владимировка в Донецкой Народной Республике, открыли минометный огонь по населенному пункту и убили двух местных жительниц, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Шевченко.
По его словам, боевики ВСУ сначала ударили минометами, а потом атаковали еще двумя беспилотниками.
«Когда отступали украинские военные, они начали больше бить по селу. Часто начали стрелять по домам, по мирным жителям, по всему, что двигалось», — рассказал Шевченко.
Беженец рассказал, что приютил у себя нескольких женщин, потерявших дома. В один из дней он уехал за водой, услышал взрывы, вернулся и обнаружил пробитый дом: две женщины погибли, спасти удалось только бабушку.
Минобороны сообщило об освобождении Владимировки 22 августа 2025 года.