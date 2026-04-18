Российские ученые разработали модель прогноза космической погоды

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские ученые разработали модель, которая позволяет прогнозировать космическую погоду и ее влияние на спутники и системы связи, сообщил РИА Новости доцент кафедры алгоритмической математики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Павлов.
«Мы разработали службу компьютерного моделирования солнечного ветра, основанную на принципах магнитной гидродинамики. Модель рассматривает поток заряженных частиц в космосе как единую сплошную среду — подобно воде», — сказал Павлов.
По его словам, частицы солнечного ветра, несмотря на большое расстояние друг от друга, ведут себя «коллективно». На удалении около 15 миллионов километров от Солнца хаотичное движение плазмы упорядочивается, и ее уже можно описывать уравнениями, похожими на те, что используются для обычных жидкостей.
Ученый отметил, что модель позволяет прогнозировать распространение солнечного ветра и его воздействие на околоземное пространство.
«Это поможет заблаговременно оценивать риски для спутников, систем связи и навигации», — пояснил Павлов.
Уточняется, что расчеты охватывают область от Солнца до орбиты Марса, позволяя с высокой точностью определять плотность и скорость частиц непосредственно у Земли. Эти данные служат показателем для прогнозирования геомагнитных бурь.