Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп надеется, что его встреча с Си Цзиньпином будет исторической

Президент США заявил, что во время его встречи с председателем КНР «очень многое будет достигнуто».

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином будет носить исторический характер.

«Председатель Си [Цзиньпин] очень рад, что Ормузский пролив открыт и/или стремительно открывается. Наша встреча в Китае будет особенной и потенциально исторической. Я с нетерпением жду возможности встретиться с председателем Си [Цзиньпином] — очень многое будет достигнуто», — написал он в Truth Social.

Визит американского лидера в Пекин намечен на 14−15 мая.

