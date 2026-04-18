Дмитриев оценил продление снятия санкций с российской нефти

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Продление снятия санкций с российской нефти вызовет «крайнее беспокойство, истерику и вой» у поджигателей войны в ЕС и Британии, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее в субботу Дмитриев, комментируя возобновление министерством финансов США лицензии на продажу российской нефти, сообщил, что Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам.
«Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», — написал Дмитриев в Telegram-канале.
Он добавил, что многие страны, включая США, все лучше понимают роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Глава РФПИ считает, что санкции против России «неэффективны и деструктивны».
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.