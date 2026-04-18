Дмитриев оценил продление снятия санкций с российской нефти

Дмитриев: продление снятия санкций с российской нефти вызовет истерику в ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Продление снятия санкций с российской нефти вызовет «крайнее беспокойство, истерику и вой» у поджигателей войны в ЕС и Британии, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее в субботу Дмитриев, комментируя возобновление министерством финансов США лицензии на продажу российской нефти, сообщил, что Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам.

«Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», — написал Дмитриев в Telegram-канале.

Он добавил, что многие страны, включая США, все лучше понимают роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Глава РФПИ считает, что санкции против России «неэффективны и деструктивны».

Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше