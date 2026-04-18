Дмитриев: все больше стран признают роль нефти и газа РФ для мировой экономики

Глава РФПИ заявил, что санкции против России неэффективны.

Источник: Комсомольская правда

Все больше государств, включая США, начинают признавать ключевую роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в телеграм-канале.

«Многие страны, включая США, все лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики», — написал политик.

Дмитриев добавил, что ограничительные меры в отношении России являются неэффективными и деструктивными.

По словам политика, продление послаблений со стороны США в нефтяной сфере может вызвать негативную реакцию в странах Европейского союза и Великобритании.

Напомним, США возобновили действие лицензии, позволяющей проводить операции с российской нефтью. Речь идет о сырье, загруженном на суда до 17 апреля. Срок действия лицензии установлен до 16 мая.

Ранее KP.RU сообщал, что интересы России и США в вопросе ослабления санкций совпадают. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Вашингтон пошел на это исключение в попытке стабилизировать мировые рынки.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше