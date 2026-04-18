В Госдуме предложили проиндексировать социальные пенсии на 15%

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» предложили установить индексацию социальных пенсий на уровне не ниже 15%.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное обращение на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Авторами инициативы выступили председатель думской фракции Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
В документе подчёркивается необходимость скорректировать размер выплат с 1 апреля 2026 года.
Миронов пояснил, что текущий рост выплат в 6,8% не соответствует уровню реальной инфляции. По его словам, социальную пенсию в стране получают более трёх млн граждан, включая инвалидов и пожилых людей.
«Мы считаем, что и рост социальных пенсий должен превышать этот уровень, индексация в этом году должна составлять хотя бы 15%», — добавил политик.
