При поддержке «Единой России» в регионах создается комплексная туристическая инфраструктура

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Развитие инфраструктуры для внутреннего туризма, поддержку молодёжных путешествий обсуждали на третьем окружном отчётно-программном форуме «Единой России».
Красноярский край активно развивает туристическую отрасль, реализуя комплекс мер по модернизации инфраструктуры, поддержке бизнеса, продвижению туристических продуктов и увеличению турпотока. В регионе действует государственная программа «Развитие туризма», утверждённая в 2024 году в рамках народной программы. Она рассчитана до 2030 года, а её общий объём финансирования составляет около 23 млрд рублей. В регионе активно развивается событийный, семейный, гастрономический и школьный туризм. Также уделяется внимание социальному туризму: за счёт средств краевого бюджета путешествия по краю совершили более 16 тысяч человек, включая школьников, инвалидов, пенсионеров, студентов и других категорий. Особое внимание патриотическим маршрутам и школьному туризму. Большой популярностью у школьников пользуется обновленный «Мемориал Победы» в Красноярске, который открылся после реконструкции в мае 2025 года.
«Единая Россия» организовала экскурсию в главный патриотический музей города для учеников школы № 45.
Заведующий военно-патриотическим отделом музея «Мемориал Победы» Иван Кунчевский отметил изменения пространства и рассказал о том, что молодежь проявляет интерес к историческим местам: «До реконструкции в главном Зале Памяти было 11 тысяч фамилий, сейчас их — 27 тысяч. Здесь же располагается электронная база данных. Музей стал современным, появилось много проекционного оборудования. Специально для детей есть сенсорные панели, чтобы они могли самостоятельно изучать историю, узнать о Героях Советского Союза. Молодежь приходит каждый день, особенно перед главным праздником страны — Днем Победы. От пяти до десяти экскурсий проходят ежедневно, на майских праздниках их будет еще больше. Мы активно сотрудничаем со школами, а также проводим мероприятия по Пушкинской карте. Говорят, что без памяти о прошлом нет будущего. Мы заинтересованы в том, чтобы память о Великой Отечественной войне всегда оставалась в наших сердцах».
В основе интерактивной экспозиции — около 350 подлинных музейных предметов, включая живопись, графику, плакаты, фотографии, документы, предметы вещевого фонда. Фактически через личные истории красноярцев, сибиряков выставка рассказывает о ежедневных подвигах в тылу и на фронте.
Своими впечатлениями от экскурсии поделилась ученица 11 «А» класса Ксения Яковлева: «Была в музее до реставрации, сейчас здесь очень красиво. Место передает историю всего Красноярского края и нашего города: от самого первого дня войны и до последнего. Когда про это рассказывают, это очень греет душу участникам патриотических движений, потому что ничто не забыто».
Участник предварительного голосования «Единой России», член партии, директор школы № 45 Юлия Каменская рассказала, почему важно посещать исторические места: «Красноярск — город с богатой историей. Развивая туризм, мы не просто возрождаем эту память и восстанавливаем события прошлых лет. Это основа для формирования в детях той идентичности, которую, в первую очередь, должна развивать школа. Когда дети не только изучают и смотрят, но и погружаются в историю. Это возможно благодаря таким местам, как музей “Мемориал Победы”. Подобные пространства производят большой воспитательный эффект, который формирует гражданскую идентичность нашего подрастающего поколения».
Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного Собрания Красноярского края Александр Новиков рассказал о развитии туризма в регионе: «Сегодня региональный и внутренний туризм в центре внимания. Кроме новых объектов, предусмотрено большое количество мер поддержки, которые работают в этой отрасли. Это субсидирование процентной ставки, возмещение процентов по кредитам, средства на строительство новых модульных некапитальных объектов размещения. Мы — один из немногих регионов в стране, который сохранил программу школьного туризма, причем без федеральной помощи, как было ранее. Благодаря ей, тысячи школьников ежегодно могут посетить туристические места и познакомиться с природой нашего большого края. Обширная география, разные направления, богатая и разнообразная природа региона позволяют выбрать тур по интересам».
Отметим, в Красноярском крае в 2025 году в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» состоялось 25 событийных мероприятий, которые посетили около 200 тысяч человек.