Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности применения силы против Кубы

Американский лидер отметил, что это зависит от того, что понимать под «военными действиями».

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность применения силы против Кубы зависит от того, что понимать под «военными действиями».

«Это зависит от того, что вы понимаете под военными действиями», — заявил он в ответ на вопрос о том, могут ли США применить военную силу против Кубы. Президент беседовал 17 апреля с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон.

