Объятия Макрона и Мелони на встрече в Париже спровоцировали скандал

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Париже обернулась скандалом из-за слишком тесных объятий политиков.

Прямой эфир вёл телеканал BFM.

Поведение французского лидера вызвало замешательство у премьер-министра Италии. На кадрах трансляции заметно, что Мелони попыталась отстраниться, испытывая явное неудобство от действий Макрона.

Итальянская газета Il Manifesto подчеркнула, что подобные жесты выглядят вульгарно и являются излишней вольностью. Издание сравнило поцелуй лидеров с «эскимосским», отметив неуместность такого поведения на фоне напряжённости между странами.

В мае 2025 года президент Франции получил по губам от своей жены Брижит Макрон прямо перед камерами во Вьетнаме. Момент попал на видео, когда в Ханое после прилёта открывались двери лайнера и пара не знала, что идёт съёмка.

Позднее Елисейский дворец подтвердил подлинность видео и назвал произошедшее супружеской ссорой.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп пошутил, говоря о семейных отношениях Макрона.

