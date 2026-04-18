В зоне СВО провели воздушный крестный ход с иконой Архистратига Михаила

Для реализации мероприятия задействовали вертолеты Ми-8 Ка-52.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие провели первый воздушный крестный ход с иконой Архистратига Михаила вдоль полосы действий подразделений группировки войск «Запад» в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«В зоне проведения специальной военной операции проведен первый воздушный крестный ход вдоль полосы действий 27-й отдельной мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск “Запад” с иконой небесного покровителя Архистратига Михаила», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что для реализации воздушного молитвенного мероприятия вертолет Ми-8 в сопровождении боевого вертолета Ка-52 проследовал вдоль линии боевого соприкосновения в полосе ответственности соединений. «В полете помощником командира соединения по работе с верующими военнослужащими иереем Алексеем Бурцевым было совершено молебное пение о даровании Победы», — отметили там.