Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 27

Количество уничтоженных БПЛА в небе над Ленинградской областью увеличилось до 27.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«В Выборгском районе снимается режим беспилотной опасности», — подчеркнул губернатор.
Дрозденко пояснил, что на остальной территории региона режим беспилотной опасности продолжает действовать.
Ранее в Росавиации сообщили, что временные ограничения на приём и отправление воздушных судов в аэропорту Пулково сняты.
