Польша увеличила экспорт дронов на Украину почти в шесть раз за два года

Ранее министерство обороны России сообщало, что европейские страны на фоне потерь ВСУ приняли решение нарастить производство и поставки беспилотников Украине для ударов по России. По данным ведомства, это осуществляется за счет расширения финансирования расположенных в Европе украинских и совместных предприятий, в том числе в Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других стран.
Рост обеспечен прежде всего за счет малых тактических дронов весом от 250 граммов до семи килограммов. Их экспорт вырос со 119,6 миллиона долларов в 2023 году до 324 миллионов в 2024-м, а затем до 609,5 миллионов в 2025-м. Эта категория занимает около 76,5% всего объема поставок беспилотников на Украину, выяснило РИА Новости.
Экспорт средних дронов весом 7−25 килограммов резко вырос в 2024 году — до 115,3 миллиона долларов, однако к 2025-му откатился до 90,3 миллиона. Поставки в сегменте от 25 до 150 килограммов показали устойчивый рост — с 1,25 миллиона в 2023-м до 95,2 миллиона в 2025-м.
Экспорт тяжелых дронов свыше 150 килограммов, напротив, рухнул — с 4,97 миллиона до 795 тысяч долларов. Поставки сверхлегких беспилотников до 250 граммов выросли с 539 тысяч в 2023 году до 2,78 миллиона в 2024-м, однако в 2025-м обвалились на 64 процентных пункта — до 994 тысяч долларов.
Динамика 2024−2025 годов указывает на перестройку цепочки поставок: категория 7−25 килограммов просела примерно на 22 процентных пункта, тогда как сегмент 25−150 килограммов продолжил агрессивный рост, что говорит о стратегическом сдвиге в сторону более тяжелых платформ, выяснило РИА Новости.