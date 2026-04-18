Польша увеличила экспорт дронов на Украину почти в шесть раз за два года

Рост обеспечен прежде всего за счет малых тактических дронов весом от 250 граммов до семи килограммов. Их экспорт вырос со 119,6 миллиона долларов в 2023 году до 324 миллионов в 2024-м, а затем до 609,5 миллионов в 2025-м. Эта категория занимает около 76,5% всего объема поставок беспилотников на Украину, выяснило РИА Новости.