Продление снятия санкций США в отношении российской нефти затрагивает свыше 100 млн баррелей сырья, находящегося в пути. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите еще на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути», — подчеркнул политик в телеграм-канале.
Ранее Министерство финансов США разрешило до 16 мая операции по продаже, транспортировке и разгрузке нефти и нефтепродуктов из России, если они были загружены на танкеры до 17 апреля.
Как сообщал KP.RU, санкции в отношении России неэффективны и деструктивны. Кирилл Дмитриев отметил, что все больше стран, включая США, начинают понимать системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.