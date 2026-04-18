Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: более 100 млн баррелей нефти в пути попали под снятие санкций США

Глава РФПИ оценил продление нефтяных послаблений США в отношении сырья РФ.

Источник: Комсомольская правда

Продление снятия санкций США в отношении российской нефти затрагивает свыше 100 млн баррелей сырья, находящегося в пути. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите еще на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути», — подчеркнул политик в телеграм-канале.

Ранее Министерство финансов США разрешило до 16 мая операции по продаже, транспортировке и разгрузке нефти и нефтепродуктов из России, если они были загружены на танкеры до 17 апреля.

Как сообщал KP.RU, санкции в отношении России неэффективны и деструктивны. Кирилл Дмитриев отметил, что все больше стран, включая США, начинают понимать системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше