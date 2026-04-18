Последний ультиматум: заводы дронов ВСУ в Европе назвали законными целями

Минобороны России обнародовало точное местоположение украинских и совместных предприятий в Европе, где выпускают беспилотники и комплектующие для киевского режима. В военном ведомстве подчеркнули, что эти страны сознательно превращают себя в стратегический тыл Украины, что ведет к эскалации на всем континенте. В Госдуме дали понять: удары по этим объектам — лишь вопрос времени и военной необходимости.
Опубликован реестр «законных целей».
Минобороны России опубликовало адреса заводов в Европе, где выпускают БПЛА для Киева. Места производства беспилотников для Украины в Европе, которые обнародовало Минобороны России, можно считать реестром потенциальных законных целей ВС России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил», — написал он на английском языке в соцсети Х*.
Медведев считает, что когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, все будет зависеть от развития ситуации. «Добрых снов, европейские партнеры!» — иронично отметил он.
«Удар может быть нанесен в любой момент».
Как отметил в беседе с aif.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, удар по украинским и совместным предприятиям по производству дронов для ВСУ в Европе может быть нанесен в любой момент.
«По указанным целям удар может быть нанесён в любой момент. Решение принимает военно-политическое руководство страны, когда сочтёт нужным, когда в этом будет военная необходимость. Удар будет нанесен наиболее эффективным на момент принятия решения оружием», — объяснил он.
По словам Колесника, западные партнеры Украины подставили сами себя, предоставив площади для производства дронов для ВСУ.
«Если они сами себя сделали тылом Вооружённых сил Украины, где готовятся боеприпасы для применения ВСУ по нашим войскам, тогда что они хотят? Они сами это все придумали. Видимо, кому-то жить надоело. Европейцам стоит задуматься, стоит какие-то, наверное, решения принимать. Они думают, что, может быть, не будет такого решения принято, они все надеются, что они в садовом, в своём цветущем саду за дерево спрячутся, но от термобарических боеприпасов за деревом не спрячешься. Им надо ждать не самого благоприятного для Европы сценария», — добавил он.
Где именно производят дроны для Киева.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что предприятия по производству БПЛА для Киева размещены в Великобритании, ФРГ, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Производство компонентов для беспилотников ведется в том числе в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, рассказали в ведомстве. При этом в министерстве раскрыли точное местоположение зарубежных предприятий, которые производят БПЛА и комплектующие для них.
«Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения “украинских” и “совместных” предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», — сказано в сообщении.
Филиалы украинских компаний в Европе:
«Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Великобритании (Лондон, Милденхолл, Лестер) выпускают FP-1, FP-2 и «Стикер».
«Да Винчи Авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен) производят «Да Винчи», «Анубис».
«Корт» в Дании (Стевринг) и в Литве (Вильнюс) выпускают «ХаКи» АК-1000.
«Терминал аутономи» в Латвии (Рига) производят AQ-400 «Коса».
«Дестинус» в Нидерландах (Хенгело) выпускают «Рута».
ГП «Антонов», «Укрспецсистемз» в Польше (Мелец, Тарнув) производят Ан-196 «Лютый» и RAM-2X.
«Девиро» в Чехии (Прага, Колин) выпускают дроны «Булава».
11 предприятий производят комплектующие для дронов ВСУ. В частности, в Испании на предприятии «Нэвигейшн Ю-Эй-Ви» выпускают приемники космических радионавигационных сигналов. В Италии на предприятиях «КМД Авио», «Мвфлай», «Епа пауер» и «Джилардони» производят поршневые двигатели мощностью 60−170 л.с. Поршневые двигатели мощностью 30 л.с. изготавливают в Германии на предприятии 3W «Профессионал». В Чехии производят малогабаритные турбореактивные двигатели на предприятии «Пбс» в городах Прага и Велка-Битеш. В израильских Хайфе и Ор-Йехуде выпускают модули подключения к сетям сотовой связи на предприятии «Элсайт». В Турции производят приемники космических радионавигационных сигналов и углеродное волокно для планера на предприятиях «Туалком» и «Доу Акса».
Позиция Минобороны: «ползучее втягивание в войну».
В российском военном ведомстве подчеркнули, что расценивают работу этих предприятий как прямую угрозу.
«Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины. Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», — отметили в Минобороны РФ.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.