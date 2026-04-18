AP: в США двое военных пострадали при нападении медведя на Аляске

Двое американских военнослужащих получили ранения в результате встречи с бурым медведем на военной базе в штате Аляска.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Инцидент произошёл на территории тренировочной площадки объединённой базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В момент столкновения с хищником военнослужащие занимались ориентированием на местности в районе Арктик-Вэлли.
В агентстве уточнили, что для защиты от дикого зверя пострадавшие использовали слезоточивый газ.
