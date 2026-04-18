Внук де Голля: Урсула фон дер Ляйен переходит границы своих полномочий

Председатель Европейской комиссии притворяется, что действует в интересах стран ЕС, отметил президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен переходит границы своих полномочий, притворяясь, что действует в интересах стран ЕС. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

«У нас есть председатель Европейской комиссии, которая делает вид, будто действует от имени европейских стран, присваивает себе полномочия, которых у нее нет, и пытается решать вопросы энергетической независимости этих стран, хотя сама находится в крайне уязвимом положении», — сказал он в кулуарах «Мастерской управления событиями».

По словам де Голля, правительству Франции необходимо в первую очередь заботиться о благополучии собственного населения и отказаться от «бездумной» евроатлантической политики из-за которой 70% цены на топливо составляют налоги.

В конце марта — начале апреля в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством в Ормузском проливе в Европе стоимость топлива резко начала расти. Как признал главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша, американо-израильская военная операция против Ирана угрожает крупномасштабным энергетическим кризисом.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
