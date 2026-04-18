Трамп утверждает, что получил хорошие новости по Ирану

«Мы получили некоторые довольно хорошие новости 20 минут назад, кажется, что дела идут хорошо с Ираном на Ближнем Востоке», — сообщил он журналистам.
Президент США не уточнил, что за новости он получил, однако добавил, что на выходных планируются переговоры.
Он также сообщил, что утром в субботу по времени Вашингтона проведет пресс-конференцию, которая, по его словам, не относится напрямую к Ирану.
«Я ожидаю, что вещи будут идти хорошо», — подчеркнул Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.