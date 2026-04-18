Трамп утверждает, что получил хорошие новости по Ирану

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совсем недавно получил довольно хорошие новости, связанные с Ближним Востоком и Ираном, однако отказался сообщать подробности.

Источник: AP 2024

«Мы получили некоторые довольно хорошие новости 20 минут назад, кажется, что дела идут хорошо с Ираном на Ближнем Востоке», — сообщил он журналистам.

Президент США не уточнил, что за новости он получил, однако добавил, что на выходных планируются переговоры.

Он также сообщил, что утром в субботу по времени Вашингтона проведет пресс-конференцию, которая, по его словам, не относится напрямую к Ирану.

«Я ожидаю, что вещи будут идти хорошо», — подчеркнул Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше