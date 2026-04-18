В Ростовской области за ночь уничтожили более десяти беспилотников

Более десяти беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в нескольких районах и городах Ростовской области в ходе ночной атаки ВСУ.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Российские силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Каменске-Шахтинском. Также беспилотники были ликвидированы в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — подчеркнул глава региона.

Слюсарь добавил, что специалисты продолжают уточнять все обстоятельства произошедшего.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных БПЛА в небе над регионом увеличилось до 27.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше