В Ростовской области за ночь уничтожили более десяти беспилотников

Более десяти беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в нескольких районах и городах Ростовской области в ходе ночной атаки ВСУ.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Российские силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Каменске-Шахтинском. Также беспилотники были ликвидированы в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — подчеркнул глава региона.
Слюсарь добавил, что специалисты продолжают уточнять все обстоятельства произошедшего.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что количество уничтоженных БПЛА в небе над регионом увеличилось до 27.