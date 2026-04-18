Дмитриев предсказал истерику в ЕС из-за продление снятия санкций с нефти РФ

Продление снятия санкций с российской нефти вызовет острую реакцию в некоторых странах Европы. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Заявление сделано в связи с возобновлением лицензии США на продажу российского сырья.

По словам главы РФПИ, продление санкционных исключений для российской нефти встревожит определённые круги. Он отметил, что многие государства, включая США, всё лучше понимают роль российских энергоресурсов для стабильности мировой экономики. Дмитриев считает сами санкции неэффективными и деструктивными.

«Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», — написал Дмитриев в своём телеграм-канале.

А ранее Дмитриев раскрыл, сколько баррелей нефти затронет снятие санкций с сырья РФ. По его словам, продление режима снятия американских санкционных ограничений в отношении российской нефти распространится на более чем 100 миллионов баррелей сырья, находящегося в пути.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше