Экономист рассказал, когда выгодно делать покупки «про запас»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Покупки «про запас» могут быть выгодными, если товары имеют длительный срок хранения и продаются по хорошей скидке, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.
«Покупки “про запас” могут быть оправданными и выгодными, если товары используются регулярно, продаются по действительно хорошей скидке, имеют длительный срок хранения и вы хорошо знаете темп их расхода», — сказал он.
Например, к таким относятся кофе, бытовая химия, корм для животных, перечислил Смирнов.
Эксперт рассказал и об акционных товарах, которые можно приобрести с выгодой: «Например, когда вы знаете обычную цену товара и обнаруживаете скидку на него. Если это товар, который вы часто используете или давно хотели купить, то это отличная возможность».
При этом важно «учитывать нюансы», указал он. Нередко распродаются товары с истекающим сроком годности или скидка выглядит солидной, но ценник перед акцией мог быть намеренно завышен, заключил Смирнов.