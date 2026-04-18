Евросоюз 15 декабря внес Моро в антироссийский санкционный список. Тогда же глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Моро якобы является «рупором кремлевской пропаганды в Европе». В беседе с РИА Новости Моро пояснил, что попал в санкционный список из-за того, что выступал за нейтралитет Франции, ее невмешательство в украинский конфликт.