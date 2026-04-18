МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Французы, критикующие Россию, предпочитают «тысячу раз» жить в Москве, чем в Париже, потому что им так комфортнее, заявил в беседе с РИА Новости французский политический аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.
«Они (французы, критикующие РФ — ред.) тысячу раз предпочитают быть преподавателями или журналистами в Москве, чем жить в Париже, в среде “французского разнообразия” (повестка расового и этнического разнообразия, поддерживающая миграцию — ред.)», — сказал РИА Новости Моро.
Аналитик подчеркнул, что это связано с тем, что в Москве созданы более комфортные условия для жизни.
Евросоюз 15 декабря внес Моро в антироссийский санкционный список. Тогда же глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что Моро якобы является «рупором кремлевской пропаганды в Европе». В беседе с РИА Новости Моро пояснил, что попал в санкционный список из-за того, что выступал за нейтралитет Франции, ее невмешательство в украинский конфликт.