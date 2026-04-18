Хегсет опроверг сообщения о нехватке еды у военнослужащих США

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг появившиеся сообщения о возможных перебоях с продовольствием у американских военных, находящихся в районе Ближнего Востока. По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности.
Ранее в СМИ распространялась информация о том, что военнослужащие на кораблях в Персидском заливе могут столкнуться с нехваткой еды из-за сложностей с логистикой и доставкой грузов на фоне регионального конфликта.
В ответ на это в оборонном ведомстве провели проверку и заявили, что снабжение остаётся стабильным. Уточняется, что запасы продовольствия на задействованных кораблях рассчитаны более чем на месяц, что позволяет поддерживать нормальное обеспечение личного состава.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что в Вашингтоне активно обсуждается отставка Хегсета.