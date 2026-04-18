В Ленинградской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание в порту

В Ленинградской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание в порту Высоцк.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Возгорание возникло в районе порта Высоцк во время атаки БПЛА на Ленинградскую область, сообщил в канале на платформе Max губернатор Александр Дрозденко.

«За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», — написал он.

На всей территории Ленинградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано.

На фоне атаки ВСУ в аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

