ТАСС: антидроновые коридоры под Харьковом строят принудительно вывезенные жители

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Вывезенные на принудительные работы жители Харьковской области возводят антидроновые коридоры на логистических маршрутах ВСУ из Харькова в Липцы и Чугуев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении командование ВСУ формирует смешанные группы из числа военнослужащих и завезенных на принудительные работы жителей Харьковской области для возведения антидроновых коридоров на основных логистических маршрутах из Харькова в Липцы и Чугуев», — сказал собеседник агентства.