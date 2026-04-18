ТАСС: сформированный инструкторами США батальон ВСУ перебросили к Волчанску

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сформированный инструкторами США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Опфор» перебросили на волчанское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На волчанское направление противник перебросил из тыловых районов на данный участок фронта штурмовые подразделения 214-го ОШб “Опфор”. Данное спецподразделение украинской армии было сформировано инструкторами США еще в 2016 году как батальон, который на учениях выполняет роль условного противника», — сказал собеседник агентства.
В ходе специальной военной операции батальон используется командованием ВСУ как «пожарная команда», которая перебрасывается на различные участки фронта в критические моменты, отметил он.