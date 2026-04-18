В РФ запустили серийное производство версии «Дроноскопа» для видеоперехвата БПЛА

«В апреле ОКБ (опытно-конструкторское бюро — прим. ТАСС) “Дроноскоп” запустило серийное производство новой версии прибора видеоперехвата “Дроноскоп” 5.3.2 FPV. Изделие прошло проверку на СВО и получило положительные отзывы бойцов. В новой версии расширили диапазон и значительно улучшили чувствительность приемника. Так как в последний год противник уходит на более высокие частоты, мы расширили диапазон сплошного сканирования от 1 до 8.5 ГГц, что позволяет обнаруживать большинство дронов камикадзе противника за время полного сканирования в 20 секунд на дальности до 15 км. Комплектация сверхширокополосной направленной антенной позволяет увеличить дальность обнаружения и точно находить направление на дрон», — заявили в организации.