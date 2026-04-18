В РФ запустили серийное производство версии «Дроноскопа» для видеоперехвата БПЛА

Прибор позволяет обнаруживать большинство дронов-камикадзе за 20 секунд на дальности до 15 км, сообщили в компании-производителе.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российские специалисты запустили серийное производство новой версии прибора видеоперехвата «Дроноскоп» 5.3.2 FPV, позволяющей обнаруживать большинство дронов-камикадзе за 20 секунд на дальности до 15 км. Об этом ТАСС сообщили в компании-производителе.

«В апреле ОКБ (опытно-конструкторское бюро — прим. ТАСС) “Дроноскоп” запустило серийное производство новой версии прибора видеоперехвата “Дроноскоп” 5.3.2 FPV. Изделие прошло проверку на СВО и получило положительные отзывы бойцов. В новой версии расширили диапазон и значительно улучшили чувствительность приемника. Так как в последний год противник уходит на более высокие частоты, мы расширили диапазон сплошного сканирования от 1 до 8.5 ГГц, что позволяет обнаруживать большинство дронов камикадзе противника за время полного сканирования в 20 секунд на дальности до 15 км. Комплектация сверхширокополосной направленной антенной позволяет увеличить дальность обнаружения и точно находить направление на дрон», — заявили в организации.

В конструкторском бюро уточнили, что для достижения требуемых характеристик на частотах 6−9 ГГц был совершен переход на высокочастотные материалы печатной платы с покрытием иммерсионным золотом. «Сейчас разрабатываем новую версию прибора до 12 ГГц», — добавили в «Дроноскопе».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
