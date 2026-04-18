«В семье не без урода». Захарова прокомментировала искажения истории Киевом

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — прокомментировала дипломат тот факт, что некоторые украинцы, чьи деды и прадеды участвовали во Второй мировой войне, присоединились к попыткам фальсификации истории.
Представитель российского дипведомства сказала, что такие тенденции в 80-е и 90-е годы наблюдались и среди молодежи в России. «Я говорила, что, к сожалению, были тенденции и у нас в стране, и в нашем обществе, когда молодежь, молодые люди 20−30 лет в 80−90-е годы сидели с фронтовиками за одним столом, со своими дедами или со своими порой даже отцами. И вальяжно рассуждали о том, что якобы, вот, неплохо было бы, чтобы все-таки Третий рейх тогда, как они считали, распространил бы свое влияние, как это и было запланировано по плану “Ост”, на Восток», — добавила она.
Захарова отметила, что они не были осведомлены о том, что в плане «Ост» было написано не столько о завоевании территорий, сколько об «очищении» территорий от местного населения. «И славянскому, в частности, населению этих мест предписывалась роль либо обслуживания, как там в Третьем рейхе говорили, “высшей расы”, либо в случае, если неспособные, а гитлеровцы считали славян неспособными к качественному функционированию в этой жизни, — тогда им предписано было быть уничтоженными. Понимаете? Но ведь на тот момент молодые люди задавались этими вопросами», — продолжила представитель российского дипведомства.
«Распространялись на территории нашей страны книги того самого как бы Суворова, на самом деле лже-Суворова, Резуна, который был предателем, завербованным на территории Швейцарии, а затем переброшенным в Британию. А потом он написал вот эти самые пасквили, исторические фейки, а эти книги в конце 80-х — начале 90-х были привезены в нашу страну и распространялись под видом некой исторической литературы. Всякое бывает», — резюмировала Захарова.
Она призвала в первую очередь стараться сохранить историческую память именно в России. «Прежде чем критиковать других, давайте все-таки в большей степени заботиться о самих себе. Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся», — заключила официальный представитель МИД РФ.
Полный текст интервью будет опубликован 19 апреля.