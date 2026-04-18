Глава РФПИ Дмитриев оценил продление США сделок с российской нефтью

Продление Вашингтоном разрешения на сделки с российской нефтью произошло вопреки активному политическому давлению, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее Минфин США возобновил действие лицензии на продажу российской нефти, погружённой на суда до 17 апреля.

Дмитриев подчеркнул, что Москва продолжает конструктивное взаимодействие с США по ключевым экономическим и энергетическим вопросам.

Он отметил, что текущее решение было принято, несмотря на давление со стороны политических оппонентов.

15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временные изъятия из режима американских санкций против российской нефти содействовали стабилизации мирового топливного рынка.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше