Глава ФБР заявил, что подаст в суд на The Atlantic за порочащую его статью

В публикации говорилось, что Кэш Пател нерегулярно выходит на работу и чрезмерно употребляет алкоголь.

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что подает в суд на журнал The Atlantic из-за статьи, критикующей его за якобы нерегулярный выход на работу и чрезмерное употребление алкоголя.

«Увидимся в суде с вами и всей вашей командой, распространяющей фейковые новости», — написал Пател в пятницу на своей странице в X, комментируя публикацию журнала. В свою очередь помощница директора ФБР Эрика Найт в той же соцсети подтвердила, что «будет подан иск».

В пятницу The Atlantic разместил статью, в которой со ссылкой на источники информировал, что многие сотрудники ФБР считают вероятной отставку Патела с должности главы этой спецслужбы. По данным журнала, Пател часто не появляется на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом, в том числе самолетом, и злоупотребляет алкоголем. По свидетельству источников издания, поведение главы ФБР расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности.

Директор ФБР, адвокат, экс-советник и агент правительства — Кэш Патель начинал карьеру как федеральный прокурор и сыграл ключевую роль в деле Дональда Трампа. Рассказываем об основных этапах биографии американского адвоката.
