Глава ФБР заявил, что подаст в суд на The Atlantic за порочащую его статью

В пятницу The Atlantic разместил статью, в которой со ссылкой на источники информировал, что многие сотрудники ФБР считают вероятной отставку Патела с должности главы этой спецслужбы. По данным журнала, Пател часто не появляется на рабочем месте, чрезмерно много пользуется в личных целях служебным транспортом, в том числе самолетом, и злоупотребляет алкоголем. По свидетельству источников издания, поведение главы ФБР расценивается некоторыми его коллегами как угроза государственной безопасности.