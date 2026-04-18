Пушков: невозможно представить приход к власти в Иране проамериканских сил

Если такая такая ситуация сохранится, это будет политическим поражением Вашингтона, отметил председатель комиссии по информполитике Совфеда.

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Проамериканские силы не могут прийти к власти в Иране в условиях текущей войны, если такая ситуация сохранится, это будет политическим поражением США. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комиссии по информполитике СФ Алексей Пушков.

«В условиях такой войны — войны на уничтожение — невозможно себе представить, чтобы в Иране к власти пришли проамериканские силы. Это просто невозможно себе представить. Это все равно, как если бы [Адольф] Гитлер надеялся на смену режима в Советском Союзе, когда он подойдет к Москве», — сообщил Пушков.

Он также напомнил о непростой обстановке тех лет в Советском Союзе, когда была неразбериха и отступление.

«Мы переломили ту войну только в Сталинграде, а до того два года с половиной гитлеровцы наступали. Но сменой режима в СССР и не пахло. Примерно то же самое мы видим в Иране. А без смены режима ни одна цель США в отношении Ирана невыполнима», — также сообщил Пушков.

Если война закончится при сохранении нынешнего руководства в Иране и контроле Тегерана над Ормузским проливом, то это будет чистое политическое поражение США, отметил парламентарий.

