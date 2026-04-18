Минпросвещения определило учебную нагрузку для старшеклассников

Объём обязательной учебной нагрузки для учеников десятых и одиннадцатых классов составит от 2312 до 2516 часов за два года, сообщил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
Об этом эксперт рассказал в беседе с РИА Новости.
Костенко пояснил, что федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает чёткие границы количества занятий.
По его словам, минимальный показатель в 2312 часов соответствует пятидневной учебной неделе. Верхний порог нагрузки предусмотрен для школьников, которые обучаются шесть дней в неделю.
«Объём учебных часов старшеклассника за два года обучения согласно стандарту составляет от 2312 до 2516 часов», — отметил специалист.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что оценка поведения школьников будет выставляться в рамках апробации с 1-го по 8-й класс.