Стал известен маршрут, по которому колумбийские наёмники добираются до Украины

Ранее военный омбудсмен Украины заявила, что в связи с острым дефицитом кадров командование ВСУ даёт согласие на мобилизацию людей с наркозависимостью. В одной из частей ВСУ выявили 2 тыс. непригодных к службе, после чего началась проверка. Омбудсмен пояснила, что это наркозависимые или люди на заместительной терапии, которые попали в войска с заключениями военно-врачебной комиссии «годен» или «ограниченно годен». Позже выяснилось, что проблема носит массовый характер.