В порту Высоцк Ленобласти произошло возгорание после атаки беспилотников

Возгорание произошло в районе порта Высоцк в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По словам главы региона, пожар ликвидируют профильные службы.
«Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», — подчеркнул Дрозденко.
Он добавил, что режим беспилотной опасности в настоящий момент отменён на всей территории субъекта.
Ранее в течение ночи подразделения ПВО уничтожили в небе над Ленинградской областью 27 дронов противника.
