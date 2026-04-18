Дмитриев: решение США по российской нефти вызовет истерику в ЕС и Британии

Решение властей США продлить разрешение на сделки с российской нефтью спровоцирует крайне негативную реакцию со стороны Евросоюза и Великобритании, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее Минфин США возобновил действие лицензии на продажу российской нефти, погружённой на суда до 17 апреля.
Дмитриев выразил уверенность, что такая позиция Вашингтона станет поводом для серьёзных разногласий внутри западного блока.
«Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», — подчеркнул глава РФПИ.
15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временные изъятия из режима американских санкций против российской нефти содействовали стабилизации мирового топливного рынка.