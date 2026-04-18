Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский президент заявил о «довольно хороших новостях» по Ближнему Востоку

Американский президент Дональд Трамп сказал, что власти США недавно получили «довольно хорошие новости», связанные с Ближним Востоком и, в частности, Ираном.

Трамп не стал раскрывать подробности, заявив лишь, что, по его информации, «дела идут хорошо».

Также президент США заявил, что в выходные планируются американо-иранские переговоры и пресс-конференция, к ближневосточному конфликту прямого отношения не имеющая.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Первые попытки дальнейших переговоров, по данным СМИ, оказались не результативны.

