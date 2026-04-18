Американский президент заявил о «довольно хороших новостях» по Ближнему Востоку

Американский президент Дональд Трамп сказал, что власти США недавно получили «довольно хорошие новости», связанные с Ближним Востоком и, в частности, Ираном.
Трамп не стал раскрывать подробности, заявив лишь, что, по его информации, «дела идут хорошо».
Также президент США заявил, что в выходные планируются американо-иранские переговоры и пресс-конференция, к ближневосточному конфликту прямого отношения не имеющая.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Первые попытки дальнейших переговоров, по данным СМИ, оказались не результативны.
Читайте материал «Иранские власти заявили об открытии Ормузского пролива».
