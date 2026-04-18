Заявления руководства Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно лишь прокомментировать пословицей «в семье не без урода». Об этом в субботу, 18 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
— Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает, — отметила дипломат.
Так она прокомментировала информацию о том, что некоторые украинцы, чьи деды и прадеды участвовали во Второй мировой войне, также попытались фальсифицировать историю. Захарова добавила, что такие тенденции в 1980-е и 1990-е годы наблюдались и среди российской молодежи в России.
По ее словам, на территории страны распространялись книги Владимира Резуна, который был предателем, завербованным на территории Швейцарии, а затем переброшенным в Великобританию, передает ТАСС.
16 апреля Мария Захарова сравнила поведение стран Евросоюза с поросенком из детской сказки Бориса Заходера «Хрюк на елке». По ее сюжету животное выгнали с детского праздника, где он все перевернул и разбил, а также залез на ель.