«Все ложь»: в Иране опровергли заявления Трампа о переговорах

«Президент США сделал семь заявлений за один час, и все они ложные. Этим они не выиграли войну, и их переговоры ни к чему не приведут», — написал он в Telegram-канале.
Галибаф уточнил, что Ормузский пролив остается закрытым, поскольку США не сняли блокаду с иранских портов.
«Транзит через пролив будет осуществляться по “установленному маршруту” и с “разрешения Ирана”, — подчеркнул Галибаф.
Глава парламента пояснил, что решение об открытии или закрытии пролива и о правилах его прохода принимается не в соцсетях.
«Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок», — подытожил он.
Галибаф подчеркнул, что США не выиграли войну этой ложью и точно ничего не добьются на переговорах.
Вчера президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран якобы «согласился на все» в рамках переговоров с США, но подтверждений не предоставил. Ранее в тот же день он заявил о якобы урегулировании ситуации с Ормузским проливом и его полном открытии.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
В то же время источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана сообщил, что Тегеран закроет проход, если США продолжат блокаду портов. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отказался ее снимать до подписания мирного договора. По его словам, это якобы должно произойти вскоре, поскольку большинство пунктов уже удалось согласовать.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.