Попытки Украины искажать историческую память о событиях Второй мировой войны можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — сказала дипломат в интервью ТАСС.
Так Захарова прокомментировала фальсификацию исторических фактов некоторыми украинцами, чьи родственники воевали в годы Великой Отечественной войны.
Представитель МИД добавила, что в разные периоды подобные взгляды встречались и в российском обществе, в частности среди молодежи в 1980—1990-е годы.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в августе 2025 года власти Украина объявили о преемственности от отдельных формирований времен Второй мировой войны, включая подразделения СС и сторонников Бандеры.
Тогда же киевский режим присвоил статус государственных наград фашистским крестам. Ранее ими награждались участники ОУН*/УПА**.
*ОУН — признана экстремистской и запрещена на территории России.
**УПА — включена в список нацистских организаций и запрещена в РФ.