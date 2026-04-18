Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В семье не без урода»: Захарова высказалась об искажении истории украинцами

Захарова пословицей отреагировала на искажение истории Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Попытки Украины искажать историческую память о событиях Второй мировой войны можно прокомментировать пословицей «в семье не без урода». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы знаете, ну, как говорится, в семье не без урода. Тоже русская народная пословица. Всякое бывает», — сказала дипломат в интервью ТАСС.

Так Захарова прокомментировала фальсификацию исторических фактов некоторыми украинцами, чьи родственники воевали в годы Великой Отечественной войны.

Представитель МИД добавила, что в разные периоды подобные взгляды встречались и в российском обществе, в частности среди молодежи в 1980—1990-е годы.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в августе 2025 года власти Украина объявили о преемственности от отдельных формирований времен Второй мировой войны, включая подразделения СС и сторонников Бандеры.

Тогда же киевский режим присвоил статус государственных наград фашистским крестам. Ранее ими награждались участники ОУН*/УПА**.

*ОУН — признана экстремистской и запрещена на территории России.

**УПА — включена в список нацистских организаций и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше