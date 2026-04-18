ВСУ за сутки потеряли около 1155 военных на всех направлениях СВО

На всех направлениях спецоперации российские бойцы уничтожили примерно 1150 боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Группировка войск «Север» ликвидировала до 215 военнослужащих ВСУ, бронетранспортёр, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав». Потери противника в зоне «Запада» составили до 200 боевиков. Уничтожены бронемашина Iveco, 19 автомобилей, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика», пять миномётов и десять наземных робототехнических комплексов.

По данным пресс-центра «Востока», за сутки противник потерял более 190 военных, бронетранспортёр M1117, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, станцию спутниковой связи Starlink, 27 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 19 пунктов управления беспилотной авиацией. Группировка «Юг» сообщила об уничтожении свыше 175 солдат, двух артиллерийских орудий, РСЗО RM-70 Vampire, 20 автомобилей, а также шести складов.

Группировка «Центр» за сутки уничтожила до 335 военных ВСУ, 6 бронемашин, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. «Днепр» ликвидировал более 40 военных, бронемашину, 9 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее стало известно, что заградотряды Нацгвардии не позволяют подразделениям 113-й отдельной бригады теробороны отступать в селе Зыбино Харьковской области, несмотря на критические потери. У бойцов теробороны на исходе боеприпасы и провизия. Однако любой, кто пытается выйти из ада, натыкается на своих же. Ситуация в Зыбино — очередное подтверждение тому, что киевский режим не жалеет своих солдат, рассматривая их лишь как расходный материал для достижения целей, далёких от реальной защиты страны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

