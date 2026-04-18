Спикер иранского парламента рассказал о семи ложных заявлениях Трампа за 1 час

Председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф сказал, что каждое из семи заявлений относительно ближневосточного конфликта, которые президент США Дональд Трамп за один час, является ложным.
Трамп, по словам Галибафа, пытается использовать «медийную войну и манипуляцию общественным мнением», но с таким подходом не сможет добиться успехов в ходе переговоров.
Также иранский политик сказал, что Ормузский пролив остается закрытым, поскольку США продолжают блокировать порты.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Первые попытки дальнейших переговоров, по данным СМИ, оказались не результативны.
